جانج هيون سوو: هدفي التتويج بدوري أبطال آسيا مع الهلال

لاعب الهلال الجديد يتحدث عن طموحاته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، لاعب فريق نادي الهلال السعودي الجديد، على أن هدفه هو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، رفقة الزعيم خلال الموسم الحالي.

الهلال نجح في التعاقد مع جانج من صفوف طوكيو الياباني، من أجل تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، نشر تصريحات المدافع الكوري، حيث قال: "أنا سعيد وفخور بالانضمام إلى نادي الهلال، الذي قدم لي أكثر من عرض للانتقال بطريقة احترافية، وسأبذل كل ما بوسعي لإسعاد مسؤوليه وجماهيره".

وتابع: "وقعت عقدي حديثاً مع نادي الهلال وأنا سعيد وفخور بأن أنضم لهذا النادي، وسأبذل كل ما بوسعي لتحقيق البطولات معهم، خصوصاً دوري أبطال آسيا".

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📎https://t.co/truUwxGZOv pic.twitter.com/6MyYUQY3Pp — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 15, 2019

وواصل: "أشكر جماهير الهلال كثيراً على دعمها، وأقدر لهم ذلك، وأنا متشوق للقائهم ومشاهدتهم في المملكة".

مدافع نادي الهلال أردف: "كواك تاي-هوي كان آخر لاعب كوري يمثل الزعيم، وقد حدثني كثيراً عن النادي، وذكر لي بأنه نادٍ كبير ويملك العديد من اللاعبين المميزين المحليين والأجانب".

واختتم جانج تصريحاته قائلًا: "قبل الانتقال إلى الهلال، شاهدت العديد من مباريات الفريق، وأيضاً شاهدت الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني".

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي في دوري أبطال آسيا، يوم 6 أغسطس المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.