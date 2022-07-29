جانج: الدوري كان عجيبًا وبكيت بسبب لوشيسكو

المدافع الكوري يكشف عن نصائحه لزملائه

تحدث المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ لاعب نادي الهلال، عن تجربته مع الزعيم وأيضًا البطولات التي حققها خلال السنوات الماضية، والبطولات التي يرغب في تحقيقها مستقبلًا.

ماذا قال جانج عن تحقيق الدوري السعودي الموسم الماضي؟

خلال حواره مع صحيفة "الجزيرة" السعودية، قال جانج: "الدوري السعودي كان عجيبًا جدًا، لأننا في وسط الموسم وصل الفارق إلى 16 نقطة، لأننا فقدنا الكثير من النقاط".

وتابع: "بعد حضور الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، تحدث معنا وكان مؤمن بأننا نمتلك أمل الفوز بالبطولة، وقابل هذا الإيمان من اللاعبين، بمعنى أن الطرفين كان لديهما ثقة في بضعهما".

وواصل: "كنا نتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، وكانت جميع المباريات صعبة جدًا، والمجهود الذي بُذل كان لا بد من أن ينتهي نهاية سعيدة وهو ما حدث بالفعل".

نصائح جانج للاعبي الهلال .. وبكاء بسبب رازفان

كشف المدافع الكوري عن النصائح التي وجهها لزملائه لاعبي الهلال، حيث أكد على أنه تحدث مع اللاعبين عن المباراة، حيث ركز حديثه عن طبيعة اللاعب الياباني.

هيون سو قال: "كنت أتحدث مع اللاعبين والمدرب عن تجاربي في اليابان، وقلت لهم إن اللاعب الياباني لديه مهارات، ولكن يجب اللعب أمامه بدهاء وخبث، واللعب بقوة وشراسة".

وأضاف: "أعرف اللاعب الياباني جيدًا، هم لا يحبون أن يكون خصمهم شرسًا في التنافس على الكرة، لقد فعلنا ذلك أمامهم ونجحنا".

وعن شعوره بعد رحيل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق، قال جانج: "لقد بكيت حينها عندما أراد توديعنا. كانت لحظات صعبة لأنه شخص أعطانا كل شيء. كان يعمل من قلبه، وكان يحبنا من قلبه أيضًا، وحصلنا على بطولات معه، وبعد رحيله عشت شخصيًا أيامًا صعبة".

وأردف: "ولكن على مستوى الفريق استطعنا تجاوز تلك الأيام. وهذه طبيعة كرة القدم وطبيعة الحياة، فالكل يمضي في مشواره".

كيف حقق الهلال دوري أبطال آسيا 2021 وقيمته في كوريا؟

أكد جانج على أنه يمتلك ذكريات ممتعة في دوري أبطال آسيا 2021 التي حققها الهلال، حيث خرج اللاعبون من آخر مباراة والجميع يعلم أنه خارج البطولة.

المدافع الكوري واصل: "تابعنا مباريات منافسينا، وتحديدًا الأهلي والدحيل، عبر هواتفنا المحمولة، وتحققت المعادلة. أعتقد كانت هدية من الله لنا، ولكن بعد ذلك مع الموسم الجديد استعددنا بشكل ممتاز".

واستطرد قائلًا: "لعبنا بتركيز وعقلية الفريق الذي يرغب بالبطولة، ونساعد بعضنا كلاعبين، وكانت البداية من أمام الاستقلال حتى النهائي".

وعن قيمة الهلال في كوريا الجنوبية، قال سو: "قيمة الهلال كبيرة في كوريا، لأنه حقق بطولتين في دوري أبطال آسيا، ونظرتهم لنا رائعة والهلال فريق قوي".

جانج يختار أفضل اللاعبين السعوديين

واختار هيون سو أفضل اللاعبين السعوديين ببطولة دوري المحترفين، حيث قال: "سأختار لاعبًا من كل خط، في الحراسة يعجبني عبدالله المعيوف، وفي الدفاع ياسر الشهراني، وفي الوسط سلمان الفرج، وفي الهجوم سالم الدوسري".

ومن خارج الهلال قال جانج: "محمد العويس الذي انتقل لنا، وفي الدفاع حسن تمبكتي لاعب الشباب، وفي الوسط عبد المجيد الصليهم لاعب النصر، وفي الهجوم فراس البريكان لاعب الفتح".