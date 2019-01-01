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كأس الدوري الفرنسي

جانجون يطيح بموناكو ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية

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المفاجأت تتواصل في كأس الرابطة الفرنسية
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح جانجون في مواصلة المفاجأت وأطاح بموناكو من المربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية، ليكون أول المتأهلين في المباراة النهائية.

وعاد جانجون في النتيجة من بعيد بعدما قلب تأخره لتعادل في الشوط الثاني، وحقق الفوز بركلات الترجيح.

وأقصى جانجون باريس سان جيرمان من ربع النهائي في كبرى المفاجأت، ومن قبلهم نيس في دور الـ16.

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وتعرض المدافع الفرنسي ويليام فانكوير للطرد في الدقيقة 14، ليكمل موناكو اللقاء بـ10 لاعبين حتى نهايته.

إلا أن روني لوبيز تقدم لفريق الإمارة في الدقيقة 18، ثم تبعه الروسي ألكسندر جولوفين بهدف ثاني في الدقيقة 24.

ونجح أصحاب الأرض في الشوط الثاني في العودة بالنتيجة، فعدل ميندي النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وعدل ماركوس تورام النتيجة بهدف في الدقيقة 56، ليعود جانجون في اللقاء، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل وليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

ونجح جانجون في التأهل لأول مرة لنهائي كأس الرابطة الفرنسية في تاريخه، بالفوز بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

وينتظر جانجون الفائز من مواجهة الغد بين بوردو وستراسبورج في ثاني لقاءات المربع الذهبي لمعرفة خصمه في المباراة النهائية.

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