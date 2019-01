جانجون يطيح بموناكو ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية

نجح جانجون في مواصلة المفاجأت وأطاح بموناكو من المربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية، ليكون أول المتأهلين في المباراة النهائية.

وعاد جانجون في النتيجة من بعيد بعدما قلب تأخره لتعادل في الشوط الثاني، وحقق الفوز بركلات الترجيح.

وأقصى جانجون باريس سان جيرمان من ربع النهائي في كبرى المفاجأت، ومن قبلهم نيس في دور الـ16.

وتعرض المدافع الفرنسي ويليام فانكوير للطرد في الدقيقة 14، ليكمل موناكو اللقاء بـ10 لاعبين حتى نهايته.

إلا أن روني لوبيز تقدم لفريق الإمارة في الدقيقة 18، ثم تبعه الروسي ألكسندر جولوفين بهدف ثاني في الدقيقة 24.

ونجح أصحاب الأرض في الشوط الثاني في العودة بالنتيجة، فعدل ميندي النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وعدل ماركوس تورام النتيجة بهدف في الدقيقة 56، ليعود جانجون في اللقاء، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل وليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

1 - Guingamp have qualified for the Coupe de la Ligue final for the 1st time in their history. Astérix. pic.twitter.com/6JhSFzH4Po