جالفاو يخضع لجراحة وشكوك حول لحاقه بمباراة الوصل والجزيرة

اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة شباب الأهلي الأخيرة

خضع البرازيلي لوكاس جالفاو لاعب الوصل لعملية جراحية في إحدى مستشفيات دبي التخصصية يوم أمس، ذلك بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال مواجهة شباب الأهلي في الجولة السابقة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان الوصل قد حقق نتيجة جيدة بالتعادل 1-1 مع شباب الأهلي يوم الإثنين الماضي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي، لكنه خسر لاعبه جالفاو للإصابة، وقد عطل هذا التعادل فريق الفرسان الحمر عن مطاردتهم للشارقة في صدارة جدول الترتيب ووسع الفارق بينهما إلى 3 نقاط بعدما كان قد وصل إلى نقطة واحدة.

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وأشارت التقارير الصحفية المتابعة للأوضاع داخل النادي أنه لم يُحسم بعد موقف جالفاو من المشاركة في مباراة الوصل أمام الجزيرة يوم الجمعة القادم لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

وأشار التقرير، إلى أنه لم يجر بعد حسم القرار بشأن مشاركة جالفاو في المباراة التي يخوضها الوصل أمام الجزيرة يوم الجمعة في المرحلة العاشرة من الدوري.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا قد ارتدى قميص الإمبراطور قادمًا من إنجولشتاد الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

يُذكر أن الوصل يحتل حاليًا المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، وقد تحسنت نتائجه مؤخرًا إذ لم يخسر طوال المباريات الخمسة الأخيرة له في الدوري، وقد حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلين.