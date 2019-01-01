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جالطة سراي يدرس الانسحاب من صفقة ضم تريزيجيه

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هل ينتقل تريزيجيه للدوري الفرنسي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية، على أن انتقال محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا، إلى جالطة سراي التركي أصبح أمر صعب بسبب الشروط المالية.

قاسم باشا رفض عرض جالطة سراي من أجل بيع المصري محمود تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليطالب برفع المقابل المادي.

وأشارت صحيفة "أكشام" التركية إلى أن جالطة سراي يفكر في الانسحاب من الصفقة، بعد العرض الذي قدمه مؤخرًا وتم رفضه من قاسم باشا.

وشددت الصحيفة التركية على أن الطريق أصبح سهلًا الآن أمام ليون ومارسيليا الفرنسيان، من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه، بعد موقف جالطة سراي.

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جالطة سراي قدم عرضًا إلى قاسم باشا، للحصول على خدمات تريزيجيه، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2 لاعبين.

بعد رفض عرض ضم تريزيجيه - جالطة سراي يسخر من قاسم باشا

ويرغب قاسم باشا في الحصول على مبلغ لا يقل عن 12 مليون يورو، للتخلي عن محمود حسن تريزيجيه، والذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، رفقة منتخب مصر.

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