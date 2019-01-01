الانتقالات

جالطا سراي يستفسر عن إعارة باكايوكو

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Getty Images
العروض تتواصل من أجل باكايوكو

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن جالطا سراي التركي انضم إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع تيموتي باكايوكو.

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وكان ميلان على ما يبدو قد قرر عدم تفعيل بند الشراء في بند لاعبه الدولي الفرنسي المعار من تشيلسي.

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن جالطا سراي قد استفسر من تشيلسي عن إمكانية استعارة تيموتي باكايوكو.

ويريد الفريق التركي استغلال فترة عقوبة تشيلسي بأن يأخذ اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وفي الوقت الحالي لا يحتاج البلوز إلى أموال عاجلة من بيع لاعبيه من أجل تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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يذكر أن تشيلسي قد عوقب بالحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات على خلفية مخالفات في التعاقد مع لاعبين في الفئات السنية المختلفة.

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