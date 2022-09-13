جالتييه يتجاهل أزمة نيمار ومبابي .. ويشيد بوعي البرازيلي

مدرب باريس سان جيرمان قرر تجاهل الحديث عن أزمة كيليان مبابي ونيمار.

أشاد الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بأخلاقيات العمل التي يملكها البرازيلي نيمار نجم فريقه، بعد البداية المذهلة للاعب في الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان يستعد لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، وسيكون بمقدور الفريق الاعتماد على واحدة من أفضل نسخ نيمار في مسيرته.

ويأتي ذلك بعد البداية المذهلة للبرازيلي في الموسم الحالي، بعد أن تمكن من تسجيل ثمانية أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة في سبع مباريات في الدوري الفرنسي.

كما أن نيمار تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أزمة نيمار ومبابي

النسخة البرازيلية من جول.كوم، أكدت أن نيمار تواصل مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، من أجل إيجاد حل لأزمته مع كيليان مبابي.

نيمار لا يزال غاضبًا من طريقة تقديم مبابي نفسه في الملعب ومحاولته للحصول على أدوار لا تخصه، بالرغم من ذلك يحاول ألا يجعل الأمور تتفاقم.

لجأ نيمار للنجوم الكبار أصحاب الخبرات في الفريق وتحدث مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، الذي أخبره ألا يترك المشكلة تسيطر عليه.

ما هو رد جالتييه على ذلك؟

جالتييه، وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تجنب الحديث عن ذلك الأمر، وأشاد بدلًا من ذلك بالبرازيلي.

وقال مدرب باريس سان جيرمان: "الأمر لا يتعلق بي أو بطاقمي، لقد أدرك أنه لم يكن يلعب بشكل جيد في الموسم الماضي، كان لديه الوعي لتغيير ذلك".

وأضاف: "لقد سجل عددًا جيدًا من الأهداف، وبدأ الموسم بلياقة بدنية عالية، لقد حاولنا وضعه في أفضل الظروف الممكنة، إنه مبدع وفنان، وعندما يكون بصحة جيدة يقدم الكثير".

واختتم جالتييه إشادته بالبرازيلي قائلًا: "نيمار يعمل كثيرًا، سواء في الدفاع أو في الهجوم".