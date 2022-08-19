جالتييه عن خلاف مبابي ونيمار : واقعة عرضية لا تحدث كثيرًا

مدرب باريس يضطر لتهدئة الأجواء قبل مواجهة ليل

خرج كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، للتقليل من أهمية الأنباء المنتشرة حول الخلاف بين ثنائي الفريق كيليان مبابي ونيمار.

ودخل مبابي في خلاف واضح مع زميله نيمار، بسبب رغبته تسديد ركلة الجزاء التي سجل منها البرازيلي الهدف الثالث في شباك مونبيلييه بالمواجهة التي فاز بها فريقه 5/2 هذا الأسبوع.

وبعد تسجيل نيمار للركلة أعجب لاعب برشلونة السابق ببعض التغريدات الساخرة من إهدار مبابي لضربة الجزاء التي سبقتها، وببعض التغريدات التي تمجد فيه.

وظهرت بعدها العديد من التقارير حول أن الأمر لا يتوقف فقط على ذلك، بل أن نيمار يشعر بالغضب تجاه السلطات التي يملكها مبابي بعد تجديد عقده.

ومن جانبه قال جالتييه عن هذا الخلاف:"ليس هناك أي إنزعاجات لدينا بخصوص هذه الأنباء لأنها مجرد ظاهرة عرضية لا تحدث كثيرًا".

وأضاف:"قابلنا بعضنا البعض في اليوم التالي للواقعة وقلنا ما يجب قوله، هذا ما حدث بكل صدق".

وأوضح:"من سيسدد ركلات الجزاء في الجولة القادمة يوم الأحد ضد ليل؟ اللاعبون يعرفون الإجابة".

وجاءت تصريحات جالتييه في المؤتمر الصحفي له قبل مواجهة ليل مع باريس يوم الأحد بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن باريس نجح في الفوز بأول مباراتين له بالدوري أمام كليرمون بنتيجة 5/0 ومونبيلييه 5/2، قبل التحدي الأصعب ضد ليل الذي يطمح فيه للفوز لمواصلة الهيمنة المحلية نحو طريقه للحفاظ على لقب الدوري.