جالاتا سراي يفرط في ثنائية فيجولي وبلهندة أمام أنقرة غوجو

حامل اللقب يواصل التخبط

عاد جالاتا سراي سريعًا لنقطة الصفر في الدوري التركي، بتعادل مخيب لآمال جماهيره أمام أنقرة غوجو بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "تيلكوم آرينا" لحساب الأسبوع الخامس عشر.

تقدم صاحب الأرض مع بداية الشوط الثاني، عن طريق ركلة حرة أرسلت من الجانب الأيمن، ليقابلها الدولي الجزائري سفيان فيجولي برأسية في المكان المستحيل في المرمى.

وأضاف جاره المغربي يونس بلهندة ثاني الأهداف عند الدقيقة 83 من علامة الجزاء، هنا اعتقدت الجماهير، أن الفريق سيحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري.

لكن في آخر دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بهدف تقليص الفارق للفريق العاصمي عن طريق ألهان بارلاك.

وبنفس الكيفية التي سجل منها يونس، تمكن أيضًا ستيليوس كيتسيو من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

وجاءت الهزيمة لتضع فريق المدرب فاتح تريم في موقف لا يحسد عليه، لا سيما بعد الخروج المشين من دوري مجموعات أبطال أوروبا، بعدم تحقيق أي انتصار في 6 مباريات، كان آخرها السقوط أمام باريس سان جيرمان بخماسية نكراء.

بهذا التعادل، يكون حامل اللقب قد تراجع إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة، متأخرًا عن المتصدر سيفاس سبور بست نقاط ومباراة أكثر، فيما ظل أنقرة غوجو كما هو في المركز الأخير بعشر نقاط.