جافي: برشلونة ليس في أفضل لحظاته .. ولا أهتم بصفقات ريال مدريد

جافي يتحدث عن سوق انتقالات برشلونة وريال مدريد

أجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية حوار مع جافي نجم وسط برشلونة خلال تواجده في معسكر منتخب إسبانيا بعد تأهلهم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بالتغلب على إيطاليا 2/1.

وتحدث جافي عن تعاقد ريال مدريد مع جود بيلينجهام قائلًا: "يمكن لريال مدريد التعاقد مع من يريدون لم أكن أهتم كثيرًا نحن نركز فقط على أنفسنا، ولدينا فريق جيد".

وأضاف: "برشلونة ليس في أفضل لحظاته من الناحية الاقتصادية، لكننا نحن لاعبو الأكاديمية خرجنا في وقت جيد".

إسبانيا تواجه كرواتيا يوم الأحد القادم في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب دي كويب في هولندا.

وعن مواجهة لوكا مودريتش في نهائي كأس الأمم الأوروبية أجاب: "مودريتش لاعب رائع نحن كلنا نعلم ذلك، ستكون مباراة تنافسية للغاية".

وعن تعاقد برشلونة مع مارتن زوبيمندي لخلافة سيرجيو بوسكيتس أجاب: "نعم إنه لاعب كبير وسيكون بديلاً جيدًا، أنا أحبه لكنني أصر علينا أن نحترم تعاقده مع ريال سوسيداد، وسوف نرى في المستقبل".