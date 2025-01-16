جافي يهاجم "اختراعات الصحفيين" عن زميله ويترك مركزه الأفضل لاختيار فليك

يشعر بالسعادة بعد خماسية بيتيس

خرج جافي لاعب وسط برشلونة، من أجل الدفاع عن زميله رونالد أراوخو، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب الأنباء التي تم تداولها حول رغبته في الانتقال إلى يوفنتوس خلال هذا الشهر.

العديد من التقارير الصحفية قالت إن أراوخو يرفض فكرة التجديد لبرشلونة ويريد مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن يستقر المدافع الأوروجوياني على البقاء مع النادي الكتالوني، مع وجود احتمالية كبيرة لتوقيعه على عقد جديد.

ومن جانبه قال جافي عن هذا الأمر بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس 5/1، أمس، الأربعاء، في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا:"العديد من الصحفيين يخترعون أشياء كثيرة، أراوخو يريد البقاء وأنا على ثقة أنه سيفعل ذلك".

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"أنا سعيد جدًا بتحقيق الفوز على ريال بيتيس والتمكن من التسجيل، هذا ما يتعين علينا القيام به في كل مباراة، تعرضنا لهزائم لم نستحقها، ولكنها كرة القدم، أظهرنا جودتنا اليوم مثلما فعلنا في السوبر".

وعن المركز المفضل له بالفريق:"سألعب حيث يخبرني المدرب هانز فليك لأن ذلك هو الأفضل لنا".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون يوم السبت القادم أمام خيتافي، في الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.