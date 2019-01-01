جاسبريني يقترب من روما

مدرب أتالانتا جاسبريني يقترب من خلافة كلاوديو رانييري في روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المدرب الإيطالي جيان بييرو جاسبريني اقترب من تدريب روما الإيطالي خلفًا لكلاوديو رانييري.

وكان جاسبريني قد قاد أتالانتا إلى الاقتراب خطوة أخرى من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك في ظل الموسم المميز الذي يقدمه الفريق؟.

وفي الوقت الذي أصبح فيه جاسبريني حديثًا للجميع في إيطاليا، يبدو أن روما سيكون أكثر جدية من بقية المهتمين بالتعاقد مع المدرب الكبير.

وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن جاسبريني قد بدأ بالفعل مفاوضاته ع إدارة روما وهو الآن في صدد الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالعقد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وفي حال اتفق جاسبريني مع روما على التفاصيل، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تولي جاسبريني تدريب ذئاب العاصمة الإيطالية بمجرد نهاية منافسات الكالتشيو للموسم الحالي.

وكان روما قد ارتبط بأنطونيو كونتي في فترة ما قبل أن يعتذر المدرب الإيطالي للإدارة، حيث يبدو في طريقه إلى تولي تدريب إنتر بداية من الموسم المقبل.

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يذكر أن جاسبريني كان قد ارتبط بمفاوضات أخرى مع عدد من الأندية الإيطالية التي كان أبرزها ميلان في الأيام القليلة الماضية.