جاسبريني: نعيش حلم دوري الأبطال وعقلية أتالانتا لا تصدق

جاسبريني يتحدث عن اقتراب التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على جنوى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا إن العقلية التي يراها في فريقه خلال الموسم الحالي لا تصدق ولا يمكن أن يتوقعها أحد.

وكان أتالانتا قد اقترب خطوة أخرى من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على جنوى بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وعقب هذا الفوز، عزز أتالانتا مركزه الرابع والذي يتفوق فيه في الصراع مع كل من ميلان وروما وتورينو، ليقترب من الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، قال جاسبريني إن الفريق يعيش حلم دوري أبطال أوروبا، ولكن تتبقى مباراتين حتى يتم التأهل بشكل رسمي لذا لا يمكن الحديث عن تحقيق أي شيء الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "العقلية التي يظهر بها أتالانتا مبهرة حقًا، أحب أن أشاهد هذا في كل مباراة، وأظن أن الجميع لامس هذا على مدار الموسم كاملًا"

وتابع: "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سيجعل وضع أتالانتا أفضل مما كان عليه، ستكون خطوة مميزة في مشروع هذا الفريق الذي عانى كثيرًا للوصول إلى ما وصل إليه"

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يذكر أن أتالانتا كان قد افتقد أغلب فريقه الأساسي الذي كان موجودًا قبل موسمين، ولم يتعاقد سوى مع المهاجم دوفان زاباتا والذي بات هدافًا للفريق حاليًا.