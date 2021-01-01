جاسبريني : لسنا الأقرب للتأهل ومن حسن حظنا أن زيدان لن يلعب غدًا مع ريال مدريد

مواجهة شرسة في انتظار أتالانتا والفريق الإسباني

أكد جان بييرو جاسبريني مدرب فريق أتالانتا الإيطالي، أنه كان سيشعر بالقلق، لو كان زين الدين زيدان متواجدًا كلاعب مع ريال مدريد.

أتالانتا يستعد لمواجهة ريال، غدًا، الأربعاء، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاسبريني قال في المؤتمر الصحفي للقاء:"سأكون قلقًا للغاية إذا كان زيدان يلعب غدًا مع ريال، لكن لحسن الحظ سيكون على مقاعد البدلاء كمدرب".

وأضاف:"رأيته يقوم ببعض الأشياء المذهلة عندما كنت مدربًا لفريق الشباب في يوفنتوس وكنت أراقبه وهو يتدرب".

وأما عن مواجهة ريال:"لا يمكننا أن نفقد شخصيتنا، هذا ما أوصلنا إلى هنا، لذلك نحتاج للتركيز بشكل كامل رغم عدم اعتبارنا الفريق المرشح للعبور".

وتابع:"كونك طموحًا لا يعني أن تكون متعجرفًا أو متغطرسًا، لقد دفعنا ثمن ذلك من قبل، لسنا من بين الأفضل وعلينا فقط الاستمتاع بالمباراة".

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يذكر أن مباراة الغد ستكون على ملعب أتالانتا، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 16 مارس القادم على أرض ريال مدريد.