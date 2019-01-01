جاسبريني: التأهل إلى دوري الأبطال أصبح في أيدينا

مدرب أتلانتا يؤمن بحظوظ فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جيان باولو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا عن سعادته بالفوز على نادي أودونيزي بهدفين مقابل لا شئ، ليصل إلى المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 59 نقطة.

وقال جاسبريني بعد نهاية اللقاء في تصريحات لقنوات سكاي: "الآن أصبح الأمر في أيدينا علينا الفوز فيما تبقى من مباريات ولا ننظر لنتائج الآخرين".

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وعن سؤاله إذا فاز على لاتسيو يضمن التأهل قال:" ليس شرطًا لأننا إذا تعثرنا لن نتأهل، علينا التركيز والفوز فقط، المنافسة قوية ويوجد أكثر من فريق لديه فرصة للتأهل".

وعن مباراة أودينيزي:" لقد كانت مباراة متكافئة وصعبة وفزنا، ولكن تبقى لدينا 4 مباريات علينا تحقيق الفوز فيها، زاباتا حاول كثيرًا ولم يسجل ولكنه يريد لقب الهداف وهو يستحق ذلك".

يذكر أن أقرب ملاحقي أتلانتا هو روما بفارق نقطة وحيدة.