جاساما وباملاك يديران مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية في الأمتار الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكام مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام غدًا الأحد على ملعبي الدفاع الجوي والقاهرة.

وتقام مباراة تونس والسنغال على ملعب الدفاع الجوي، في تمام السادسة مساءً، بينما يقام اللقاء الثاني في تمام التاسعة في ستاد القاهرة.

وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة نيجيريا والجزائر للجامبي بكاري جاساما، الذي يعد من أبرز حكام القارة في الوقت الحالي.

ويدير لقاء تونس والسنغال في نفس الدور من كأس الأمم الإفريقية، الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

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ويعاون تيسيما كلًا من السوداني وليد أحمد علي والكونغولي أوليفيه سافاري، وبرنار كامي حكمًا رابعًا.