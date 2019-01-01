جاري نيفيل: مشكلتي الوحيدة مع بوجبا هي عدم احترامه لمورينيو

نيفيل ينتقد بوجبا بسبب عدم احترامه لمدربه السابق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الإنجليزي السابق جاري نيفيل حول أداء بول بوجبا والطفرة التي حدثت له خلال الفترة الأخيرة، وتطرق أيضًا إلى الجدل الذي أثير حول ذلك. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وكان بول بوجبا قد سجل 4 أهداف في آخر مبارتين مع مانشستر يونايتد، أي ضعف ما سجله مع الفريق في الـ 17 مباراة الأولى من الموسم.

وظهر بول بوجبا ببعض الاحتفالات الجديدة التي تتضمن الرقص كعادته، تلك التي اعتبرها البعض رسائل ضمنية من أجل الرد على مورينيو.

وبخصوص ذلك، علق جاري نيفيل على هذا الأمر واصفًا إياه بالطبيعي، وأن احتفالات بول بوجبا تتضمن ذلك منذ أن كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس.

وأضاف نيفيل: "بوجبا لاعب جيد، ولا أرى مشكلة في تلك الاحتفالات، فقط مشكلتي الوحيدة معه هي تلك الصورة التي نشرها على إنستجرام يوم إقالة مورينيو، كان عليه احترام مدربه السابق فقط"

يذكر أن جوزيه مورينيو قد أقيل من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد الأسبوع قبل الماضي، وعين أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت لخلافته.