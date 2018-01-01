جاري نيفيل يصف تجديد عقد مورينيو الأخير بالفوضى

جاري نيفيل يواصل انتقاداته لإدارة مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصف نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل جاري نيفيل قرار إدارة مانشستر يونايتد بتجديد عقد مورينيو إلى غاية 2022 في يناير الماضي بالقرار الفوضوي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد جددت عقد مورينيو الذي ينتهي في عام 2019 إلى غاية عام 2022، حدث ذلك في شهر يناير الماضي أي قبل نجاح مورينيو في تحقيق المأمول منه سلفًا.

وبخصوص ذلك، تحدث جاري نيفيل قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، حيث وصف القرار الذي اتخذته إدارة مانشستر يونايتد من أجل إعطاء الثقة لمورينيو بالفوضى غير المبررة.

وقال نيفيل: "منذ أول يوم لمورينيو على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد هناك فوضى، سواء فيما يخص التعامل مع مورينيو نفسه أو التعاقدات أو الخطة المستقبلية، الأمور في مانشستر يونايتد تدار بشكل فوضوي للغاية.

وأضاف: "لا أشعر أن مورينيو كان في حال يؤهله للحصول على عقد طويل الأمد، كان على إدارة مانشستر يونايتد الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل تقييم عمل المدرب"

يذكر أن جاري نيفيل كان قد أطلق سيلًا من الانتقادات على إدارة مانشستر يونايتد وكذلك على المدرب جوزيه مورينيو منذ مارس الماضي، وتحديدًا منذ خروج الشياطين الحمر من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على يد إشبيلية الموسم الماضي.