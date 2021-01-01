فيديو | أخبار سعيدة في مران الاتحاد الأخير قبل مواجهة الشباب

مباراة حاسمة في موسم العميد مساء غدٍ

يخوض لاعبو الاتحاد السعودي حاليًا مرانهم الجماعي الأخير قبل مواجهة الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مساء غدٍ الإثنين في جدة.

العميد كان قد عاد من مواجهة الذهاب في الرياض بنتيجة التعادل 2-2، ويأمل في مواصلة نتائجه الممتازة هذا الموسم وانتزاع بطاقة التأهل للنهائي حيث سيواجه المتأهل بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.

ويشهد المران المقام حاليًا مشاركة جاري رودريجيز مهاجم الرأس الأخضر الذي غاب عن المباريات الأخيرة للاتحاد بسبب الإصابة، وعلى الأرجح سيكون جاهزًا لمواجهة الفريق العاصمي يوم غدٍ الإثنين.

فيديو .. من انطلاق تدريب #الاتحاد الآن استعداداً للقاء الشباب غداً في إياب نصف نهائي البطولة العربية .. كما يشارك المحترف " رودريقز " في التدريب #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/SO6tu6Zuw8 — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 3, 2021

صاحب الـ29 عامًا يُقدم أداءً قويًا منذ عودته لصفوف الاتحاد بعد قطع إعارته إلى فنربخشه التركي، وقد خاض 8 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين ويُعد من العناصر المهمة جدًا لدى المدرب فابيو كاريلي.

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