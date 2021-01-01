جاري رودريجيز يُغادر جدة متجهًا إلى تركيا

اللاعب عاد للاتحاد هذا الموسم

غادر جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد مدينة جدة متجهًا إلى تركيا، وذلك بهدف العلاج والتأهيل هناك من إصابته في العضلة الخلفية.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه يعيش موسمًا رائعًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، لكنه غائب عن الفريق منذ أصيب خلال مواجهة الرائد في 21 ديسمبر الماضي.

صاحب الـ30 عامًا كان من المفترض أن يعود للعب بعد 10 أيام حسب التشخيص الطبي لإصابته في العضلة الخلفية، لكنه لم يستطع العودة للتدريبات حتى الآن، وقد غاب عن مباريات الهلال والباطن وضمك في الدوري السعودي بجانب مواجهة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشباب.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الإثنين أن رودريجيز اتجه إلى تركيا لعرض إصابته على طبيبه الخاص والقيام ببرنامجه التأهيلي هناك.