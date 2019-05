جاريدو: نحن في أمس الحاجة لفوز وهذا ما يعيب العين

عدد الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، ما يعاني منه فريقه خلال الفترة الحالية، خاصة خلال مواجهة اتحاد كلباء، مؤكدًا حاجة الزعيم لعودة لاعبيه المصابين.

الزعيم تعادل اليوم الأربعاء، أمام اتحاد كلباء بثنائية لكل منهما، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال جاريدو، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين: "لست سعيدًا بالتعادل، نعم تأخرنا ثم نجحنا في العودة في ردة فعل جيدة إلا أننا ارتكبنا بعض الأخطاء تتمثل في افتقاد الكرة بسهولة وإهدار العديد من الفرص، ومن لا ينجح في استثمار الفرص، لا يمكن أن يحصد النقاط الكاملة في كرة القدم".

بندر الأحبابي: يجب أن نتكاتف لعودة العين إلى منصات التتويج

وبسؤاله عن معاناة فريقه بأزمة عدم ثقة بالنفس، علق الإسباني: "في اعتقادي أن الفوز دائمًا يمنح الفريق الحافز لحصد النتائج الإيجابية كما يعزز من الثقة للاستمرار في متابعة الأداء الجيد ونحن في أمس الحاجة لتحقيق الفوز بكل تأكيد، كما أننا في حاجة لاستعادة جهود اللاعبين المهمين في قائمة الفريق كخالد عيسى، إسماعيل أحمد، ريان يسلم، محمد عبد الرحمن، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، محمد فايز، حامد دومبيا، ومحمد أحمد لأن إمكانياتهم وخبرتهم تصنع الفرق في مثل تلك المواجهات بكل تأكيد، كما نحتاج إلى ترجمة الفرص لأهداف والواقع يؤكد أن المهاجم عندما لا يسجل ينتابه شعور غير جيد".

وحل حالة لاعب الفريق جمال معروف، أوضح: "الحقيقة أخشى أن نفتقد جهود اللاعب حتى نهاية الموسم، حيث تبدو الإصابة قوية ومن المحتمل أن تبعده عن الميادين لمدة شهر، ولكن يتوجب علينا أن ننتظر تقارير الفحوصات الطبية التي من المقرر أن يخضع لها يوم غدٍ، والحقيقة أنه أحد أفضل اللاعبين بالفريق كونه مقاتل ومجتهد ويلعب بروح عالية في الدفاع عن الشعار وأتمنى أن يعود سريعًا من الإصابة".

يذكر أن التعادل رفع رصيد البنفسجي إلى النقطة 40 في المركز الرابع، بينما يأتي اتحاد كلباء في المركز الـ11 بـ24 نقطة.

