جاريدو: كنا خصم صعب للأهلي وعلينا التحلي بالصبر

مدرب النجم الساحلي يتحدث عن الفوز على الأهلي

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، على أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق عريق بحجم النادي الأهلي.

جاريدو قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "فوز مهم بالنسبة لنا، لعبنا مباراة ضد فريق عريق، ولعبنا بطريقة شاملة، وكنا خصم ليس بالسهل، وسعيد بما حصدناه".

المدرب الإسباني تابع: "كنت مدرب سابق للأهلي، وأعرف اللاعبين جيدًا، وكنت سعيد جدًا معهم، ولكني الآن مدرب للنجم الساحلي التونسي".

خوان كارلوس أردف: "عملنا بجد للفوز في المباراة، في عالم كرة القدم تحتاج للفوز وهو يرفع الضغط".

مدرب النجم الساحلي واصل: "يجب أن تجد الطريقة للفوز، كنت على دراية بكل شيء يخص النجم الساحلي".

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واستطرد قائلًا: "كل فريق يبحث عن لقب عليه أن يبدأ بانتصار، والانتصار سيكون له أثر إيجابي على الفريق والجماهير".

واختتم المدير الفني للنجم الساحلي التونسي تصريحاته قائلًا: "باقي 5 مباريات، علينا الصبر والتجهيز للمباراة القادمة".

النجم الساحلي حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدوري أبطال إفريقيا.