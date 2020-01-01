جاريدو: الأهلي الأفضل في إفريقيا وقد نواجهه في نهائي دوري الأبطال

خوان كارلوس جاريدو يتحدث عن قتاله مع الأهلي وطموحه مع النجم الساحلي.

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق نادي النجم الساحلي التونسي، على أن فريقه يمتلك الكثير من الدوافع، من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنه قد يواجه فريقه السابق الأهلي في المباراة النهائية.

جاريدو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لترتيب مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها النجم الساحلي.

المدرب الإسباني علق على الصور قائلًا: "لدينا فرصة للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وهذا يشكل دافع كبير للاعبينا، ويمكننا التغلب على جميع المشاكل والصعوبات التي يمر بها نادينا".

خوان كارلوس تابع: "الجميع في النجم الساحلي يعلم مدى صعوبة التغلب على الموقف، وبإمكاننا أن نكون قادرين على أن نقدم نفس المستوى، ونريد أن ننضم إلى أفضل الفرق في دوري أبطال إفريقيا، وأن نجعل عشاقنا وعائلاتنا سعداء وفخورين بنا".

الأهلي يعلن موعد فتح باب الحجز تذاكر لقاء النجم الساحلي

وتحدث جاريدو عن ناديه السابق الأهلي، حيث قال: "الأهلي مميز دائمًا بالنسبة لي، وأمتلك ذكريات رائعة معه، وقضينا عامًا رائعًا، ولا يزال اللاعبين والمشجعين في القلعة الحمراء والقاهرة على اتصال بي، ويعلمون أنني كنت أقاتل من أجل الفريق وأحبهم، والآن أقاتل من أجل تتويج النجم الساحلي بلقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم المدير الفني للنجم الساحلي تصريحاته قائلًا: "أحترم الأهلي كثيرًا، فهم يمتلكون الكثير من الجودة، وسيظل المارد الأحمر دائمًا من أفضل الفريق في إفريقيا، ومن الممكن أن نواجههم في النهائي مرة أخرى".

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتي الهلال السوداني ثالثًا بـ6 نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.