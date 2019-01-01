جاريدو: أتمنى أن يلعب العين مباراة مكتملًا الصفوف

الزعيم قبل دبا، لم يحقق الفوز خمس مباريات محلية متتالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تنفس الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، الصعداء بعدما حقق فريقه الفوز أمام دبا الفجيرة بعد غياب عن الانتصارات، مشيدًا خط دفاع الزعيم.

الزعيم حقق الفوز بالأمس أمام دبا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد خمس مباريات لم ينجح بها البنفسج في تحقيق أي فوز محلي.

صفقة تبادلية في الكرة الإماراتية بين الجزيرة والعين

وقال جاريدو، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "فوزنا مستحق، كنا في حاجة شديدة للثلاث نقاط، كوننا لم نفز منذ فترة طويلة، بجانب أن استعدنا جانب من مستوانا، وسيطرنا على الشوط الأول بالكامل وإن كان دبا دخل بقوة في الشوط الثاني إلا أن أداء دفاعنا كان متوازنًا".

وأضاف: "أمام دبا افتقدنا لخدمات برمان ويبرج وإسماعيل ومحمد فايز ومهند وريان وغيرهم، هذا هو الحال كل مباراة، نعاني من غيابات مثيرة، وفي الواقع لا يوجد فريق يفوز دون أفضل لاعبيه، لذلك أتمنى أن نلعب مباراة واحدة مكتملين الصفوف حتى نحسن نتائجنا ووضعنا على خريطة جدول الترتيب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العين إلى النقطة 43 في المركز الخامس، بينما يأتي دبا في المركز الـ14 بـ13 نقطة.