جاريث ساوثجيت يكشف جملة جوزيه مورينيو التي لا ينساها!

المدرب الإنجليزي يثمن ما قاله البرتغالي..

تناول الإنجليزي جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا جانبًا من الضغوطات التي يتعرض لها أثناء تدريبه منتخب الأسود الثلاثة، ذاكرًا حديثًا سابقًا دار بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو إبان تولي الأخير تدريب مانشستر يونايتد.

وقال ساوثجيت لشبكة "سكاي": "أتذكر حديثًا جمعني بجوزيه مورينيو حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد، قال لي إنني بوجودي في هذا المنصب واستمراري فيه، سأستطيع فعل أي شيء بعد ذلك!".

وأردف: "لقد قال لي هذا الكلام حينها وظننت أنه محق، لكن بعد 7 سنوات حقًا من تلك الوظيفة، إنه محق للغاية!".

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وأشار إلى بعض الانتقادات التي تواجهه: "كانوا يقولون إنني هبطت مع ميدلسبره، صحيح أن هذا حدث، لكنه حدث بعد 3 أعوام، لدي رصيد 3 أعوام من الخبرة في الدوري الإنجليزي".

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وأردف: "لن توجد وظيفة بعد الآن ستسبب لي أي توتر أو تربكني، الوصول إلى هذا المستوى والتعرض لتلك الضغوطات يجعلك تمر بأي وظيفة أخرى دون أي عقد"