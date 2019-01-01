ساوثجيت يبعد نفسه عن تدريب مانشستر يونايتد بتصريحات جديدة

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يبعد عن نفسه إمكانية تدريب مانشستر يونايتد خلفًا لسولشار في المستقبل القريب ويربط نفسه بالأسود الثلاثة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن سعادته الكبيرة بتواجد رفقة الأسود الثلاثة في الوقت الحالي، رابطًا نفسه بالفريق فترة طويلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الذي وصل للمربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة بروسيا وأكد خلالها على استمراره مع الفريق.

وقال ساوثجيت: "في الوقت الحالي أنا مديرًا فنيًا لمنتخب إنجلترا، وذلك منصب التواجد فيه يعد فخرًا كبيرًا بالنسبة لي".

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وأضاف: "لقد مررنا في المنتخب بأفضل عام بالنسبة لنا منذ 28 عامًا، فنحن في نصف نهائي دوري أمم أوروبا وسيكون أمامنا عملًا كبيرًا لأمم أوروبا 2020".

وأكمل: "الوقت الحالي مثير للغاية بالنسبة للفريق، ولا أعتقد أننا وصلنا لأفضل ما لدينا بعد، ولا أزال أتصور أنه لدينا مساحة إضافية للتطور".

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واختتم تصريحاته: "أنا لا أزال مديرًا فنيًا عمره صغير نسبيًا، لقد دربت 200 مباراة أو أقل، بالنسبة لي من الشرف التواجد في ذلك المنصب، وأتمتع به للغاية".