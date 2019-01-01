جاريث بيل ينهي اتفاقه مع جيانجسو سونينج الصيني

جاريث بيل يتفق مع فريق جيانجسو سونينج الصيني على الانضمام لهم بداية من الموسم الجديد براتب خرافي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع فريق جيانجسو سونينج الصيني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن كل التفاصيل الكبيرة تم الاتفاق عليها مع الفريق الصيني بما فيها الراتب.

وسيحصل جاريث بيل على راتب سنوي يقدر بـ ٢٢ مليون يورو صافية من الضرائب وبدون حوافز أو أي إضافات خاصة بأداء اللاعب نفسه.

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وذكرت الصحيفة أن وكيل اللاعب كان يعمل بشكل مكثف على تفاصيل تلك الصفقة خلال الأسابيع الماضية من أجل إنهاءها قريبًا وفي أسرع وقت.

ولم يتم النادي الصيني اتفاقه مع ريال مدريد بعد، وهو الطرف الأساسي في المعادلة حيث يملك عقد اللاعب ولا يمكن التصرف دون موافقته.

جدير بالذكر أن النادي الصيني كان قد تقدم بعرض الأسبوع الماضي قيمته ١٧ مليون يورو قام ريال مدريد برفضه على الفور.