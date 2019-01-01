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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جاريث بيل يعود لحسابات سولاري بعد نهاية الميركاتو الشتوي

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جاريث بيل يعود إلى تشكيلة ريال مدريد في الفترة الحاسمة من الموسم بعد استعادة ثقة سولاري
يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

عاد النجم الويلزي جاريث بيل إلى حسابات المدرب سانتياجو سولاري، وذلك بعدما تعافى من إصابته التي ألمت به مؤخرًا.

وشارك بيل في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام مضيفه جيرونا، وذلك في إطار مواجهة الإياب من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشارك بيل بديلًا لفينيسيوس جونيور في شوط المباراة الثاني، ليلعب مباراته الأولى منذ إصابته منتصف يناير الماضي.

وحسب المصادر المقربة من المدرب سولاري ومن الفريق الملكي، فإن المدرب الأرجنتيني قرر الاعتماد على بيل في هذه الفترة الحاسمة من الموسم.

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وقالت المصادر إن جاريث بيل وعودته في هذا التوقيت من الموسم ستكشل قوة إضافية لريال مدريد خاصة مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن جاريث بيل كان قد ارتبط بالعديد من الشائعات التي تتحدث عن اقتراب رحيله عن ريال مدريد بسبب الخلافات بينه وبين المدرب سولاري.

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