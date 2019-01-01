جاريث بيل يرفض العودة إلى توتنهام على سبيل الإعارة

النجم الويلزي لا يريد الخروج من ريال مدريد معارًا إلى السبيرز

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض النجم الويلزي جاريث بيل الخروج من نادي ريال مدريد إلى نادي توتنهام على سبيل الإعارة حسبما أفادت الصحافة الإسبانية يوم أمس.

ولا يريد بيل مغاردة مدريد إلا بعقد دائم لكي لا يعود مجددًا إلى النادي الملكي، بالإضافة إلى ذلك فإن اللاعب لا يرغب في خسارة الكثير من الأموال من خلال راتبه المرتفع.

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ويتقاضى جاريث بيل مع ريال مدريد مبلغ يقترب من 600 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا وهو من الصعب أن يجده خارج أرجاء النادي الملكي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن نادي توتنهام يأمل في استعادة نجمه مرة أخرى الموسم المقبل ولكن بشرط تخفيض راتبه الكبير الذي يتقاضاه حاليًا.

وواصلت على أن ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي يريدان ضم الجناح الويلزي ولكن لم تقدم حتى الآن عرضًا رسميًا له.

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