جاريث بيل يجاور الظاهرة وكريستيانو بعد مباراة فياريال

النجم الويلزي جاريث بيل مر بمباراة مثيرة أمام فياريال بقميص ريال مدريد عادل خلالها رقمًا قياسيًا ونجح في كسر الآخر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعادل فريق ريال مدريد اليوم مع نظيره فياريال ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بهدفين لكل فريق على ملعب لا سيراميكا.

جاء هذا التعادل بعدما سجل النجم الويلزي جاريث بيل هدفي نادي ريال مدريد ونجح في إعادة فريقه من التأخر في النتيجة مرتين أولهما بنهاية الشوط الأول وثانيهما بنهاية اللقاء.

جاريث بيل هو ثاني لاعب يسجل ثنائية لريال مدريد ويطرد خلال نفس المباراة من الليجا خلال القرن الـ21.. هل تتذكر من اللاعب الأول وفي أي مناسبة كانت؟ 👀 pic.twitter.com/Q9XCIA7acS — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وجعلا الهدفين من جاريث بيل ندًا للبرازيلي رونالدو نزاريو داليما نجم النادي الملكي السابق، حيث وصل للهدف رقم ١٠٤ له بقميص النادي الملكي ليتساوى رصيده معه في الأهداف.

ويملك جاريث بيل فرصة كبيرة لكسر ذلك الرقم والابتعاد عن الظاهرة لو استمر خلال الساعات المقبلة في صفوف ريال مدريد دون أن يرحل لفريق آخر في اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات.

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وتعرض بيل للطرد في المباراة نفسها، ليجعل من نفسه اللاعب الثاني في تاريخ ريال مدريد بالقرن الجديد الذي يسجل هدفين وينال بطاقة حمراء.

جدير بالذكر أن اللاعب الآخر الذي سجل ثنائية وتعرض للطرد كان كريستيانو رونالدو في عام ٢٠١٠ أمام مالاجا، تحديدًا في شهر يناير.