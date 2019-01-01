جاريث بيل في قائمة ويلز لمواجهات نوفمبر

لاعب ريال مدريد الإسباني جاريث بيل يظهر في قائمة منتخب ويلز لمباريات شهر نوفمبر الجاري.

أعلن راين جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز عن قائمة الفريق التي ستخوض مباريات شهر نوفمبر في فترة التوقف الدولي المقبلة.

جاء هذا في بيان أصدره الحساب الرسمي للمنتخب الويلزي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وشملت القائمة الأسماء القادمة:

واين هينيسي ودارين وارد وآدم ديفيز.

ديفيز وتايلور ولورانس وويليامز وبول وميفام وروبرتس ولوكيير وجانتر.

الآن وفاولكس وموريل وأمبادو وسميث وليفيت ورامسي.

ويلسون وجايمس ولورانس وماتوندو وبيل وروبرتس ومور وفوكيس.

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ويواجه منتخب ويلز نظيره الأذربيجاني خارج أرضه يوم السبت ١٦ من نوفمبر الجاري في الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

ويستضيف جاريث بيل ورفاقه منتخب المجر بعدها بثلاثة أيام في ويلز ضمن لقاءات الجولة العاشرة والختامية للتصفيات التي بدأت في مارس الماضي.

جدير بالذكر أن جاريث بيل يبتعد عن المشاركة في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فريق غرناطة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.