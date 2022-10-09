جارسيا يُجدد ثقته بالصليهم ويصدم أبو بكر في تدريبات النصر

قرار مفاجئ من المدرب الفرنسي بخصوص المهاجم الكاميروني

يبدو أن المدرب رودي جارسيا مقبل على اتخاذ قرارات جريئة ومفاجئة لإنعاش هجوم النصر بعد المستوى المتواضع الذي أظهره المهاجمون في المباريات الأخيرة من الدوري السعودي.

النصر كان قد هزم أبها في آخر جولات دوري روشن السعودي بثلاثة أهداف دون رد، لكن المباراة شهدت أداءً متواضعًا من المهاجم فينسنت أبو بكر ليُواصل حصد الانتقادات الجماهيرية والإعلامية على أدائه هذا الموسم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن تدريبات النصر اليوم شهدت لعب الفريق لمباراة تدريبية (مناورة) بين الفريق الأساسي والرديف، وقد زج جارسيا بأبو بكر في الفريق الرديف مما قد يُفسر على نيته إخراجه من التشكيل الأساسي في مباراة الثلاثاء أمام العدالة في مرسول بارك.

Shahid Shahid

من جانب آخر، جدد المدرب الفرنسي ثقته بلاعب الوسط عبد المجيد الصليهم الذي غاب عن اللقاء الأخير للإيقاف بعد طرده لتدخله العنيف خلال مواجهة الاتحاد التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة.

الرياضية أكدت أن الصليهم سيبدأ المباراة القادمة أمام العدالة بجانب لويس جوستافو الذي افتتح أهداف النصر ضد أبها، فيما سيعود عبد الله الخيبري ورغم تقديمه مباراة جيدة جدًا في الجولة الماضية لدكة البدلاء.

النصر يستعد للمباراة القادمة وسط غياب عدد من لاعبيه للإصابة على رأسهم بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف، وقد واصل الأخير اليوم تدريباته البدنية الانفرادية على مضمار ملعب النادي، فيما مازال الأول في مرحلة التعافي من التهاب التامور وهو المرض الذي يُصيب غشاء القلب.