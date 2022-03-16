جارسيا يضع شرطًا لتدريب النصر .. والإدارة تفاوض مدرب آخر

يبدو أن مفاوضات إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لن يُكتب لها النجاح، بعدما وضع شرطًا لم يلقى قبولًا من جانب مسؤولي العالمي، ليتم الاتجاه لمفاوضة مدرب آخر.

النصر يبحث عن مدرب جديد يقود الفريق، بعد نهاية مشوار الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني الحالي، والذي ينتهي عقده في شهر مايو المقبل.

لماذا لا تريد إدارة النصر استمرار ميجيل روسو؟

نادي النصر تعاقد مع روسو من أحل تدريب الفريق، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تمت إقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

بداية قوية جدًا للنصر رفقة روسو، بعد أن حقق الفوز على الهلال بهدفين دون رد، ثم تلاها 6 انتصارات متتالية بالدوري السعودي، بالإضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتفاق.

وبعدها خسر النصر مع روسو أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي، ثم انتصر على الباطن وخسر أمام الهلال وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الخروج من كأس الملك، فاز بصعوبة بالغة النصر على أبها بهدفين دون رد، ثم هزيمة قاسية على يد الهلال بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادل أمام الاتفاق بهدفين لمثلهما.

النصر مع روسو لعب 14 مباراة، فاز في 10 وتعادل في واحدة وخسر 3 مواجهات، سجل 26 هدفًا، واستقبل 17 آخرين.

ما هو الشرط الذي وضعه جارسيا قد لا يجعله يدرب النصر؟

الإعلامي الرياضي طارق سعد، كشف عن وضع جارسيا شرطًا أثناء تفاوضه مع نادي النصر، حيث طلب بوضع بندًا يسمح له بالرحيل، حال تلقيه عرضًا من أندية أوروبية في الدوريات الكبرى.

وكتب سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "اشترط المدرب الفرنسي جارسيا أثناء تفاوضه مع النصر وضع بند يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرضًا من أندية أوروبية في الدوريات الكبرى".

وتابع: "وهو ما رفضه المفاوض النصراوي الذي كثف اتصالاته بالمدرب البرتغالي فونسيكا كخيار ثاني بعد جارسيا، يذكر أنه قد تمت مفاوضة جارسيا وفونسيكا الصيف الماضي".

وفي تغريدة أخرى، قال سعد: "المفاوضات مع جارسيا مستمرة وفيها نقاط اتفاق كثيرة، شرط بسيط مثل هذا قادر عليه المفاوض بشرط ضمان حق النصر بتوفير مدرب بديل".

المفاوضات مع غارسيا مستمرة وفيها نقاط اتفاق كثيرة .. شرط بسيط مثل هذا قادر عليه المفاوض بشرط ضمان حق النصر بتوفر مدرب بديل https://t.co/oruHtof4U3 — طارق سعد (@Tareq0Saad) March 16, 2022

اقرأ أيضًا ..

روسو في مهب الريح .. النصر يفاوض رودي جارسيا

لاعبو الهلال ينصفون بيريرا ونجم الشباب الأضعف .. لاعبون يُهدر مجهودهم أرضًا

عودة المعيوف للمنتخب "على البارد"؟ .. فعلها الهريفي من قبل!