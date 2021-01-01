جارسيا يرد على كومان بسبب ميسي وديباي: طباخ السم يذوقه!

المدير الفني لنادي ليون رودي جارسيا يرد على رونالد كومان عقب شكواه من حديث باريس سان جيرمان عن ليونيل ميسي.

أعرب رودي جارسيا المدير الفني لنادي ليون عن انزعاجه من تصريحاته رونالد كومان مدرب برشلونة التي أكد فيها على غضبه من باريس سان جيرمان للحديث حول ليونيل ميسي قائد فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جارسيا ونقلها "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن كومان انزعج من الشيء نفسه الذي قام به معه قبل أسابيع فيما يتعلق بممفيس ديباي.

وقال جارسيا: "لقد قرأت كلمات رونالد كومان حول باريس سان جيرمان وكلامهم عن ليونيل ميسي قبل لقاء دوري الأبطال بينهما".

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وأضاف: "عرفت أنه منزعج من ذلك، لكنه لم يكن يخجل من الحديث عن ممفيس ديباي حتى بعد سوق الانتقالات".

وأكمل تصريحاته ولم يخف شماتته في كومان: "هذا ما أقول عليه كل طباخ سم سوف يذوق منه".

وكان كومان قد أعرب عدة مرات عن أمله في الحصول على خدمات ممفيس ديباي ليرتدي قميص برشلونة.

جدير بالذكر أن كومان كان قد انتقد باريس سان جيرمان بعد تصريحاته نجومه عن ليونيل ميسي قبل لقاء الفريقين في الأسبوع المقبل.