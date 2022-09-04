جارسيا يثير استياء النقاد: "ليس لديك وقت لمثل هذه الأفعال"

أحمد رفعت|
Rudi Garcia - nassr 2022al nassr twitter
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالنصر

المدرب الفرنسي يثير الجدل

أثار الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر الجدل، بعد ظهوره في مباراة النصر والتعاون الأخيرة، وهو لا يُركز مع المباراة.

وخسر النصر بهدف دون رد على يد التعاون، في الجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ما هي تفاصيل لقطة جارسيا وتعليق النقاد عليها؟

وظهر جارسيا في المباراة وهو يقوم بالتركيز في تدوين الملاحظات التي تهمه، دون أن ينظر إلى أرضية الملعب ليركز أكثر مع اللاعبين.

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خالد شنيف مقدم برنامج "ملعب SBC" قال عن اللقطة: "اليوم هناك لقطة ركز عليها المخرج في مباراة النصر والتعاون، جارسيا يقوم بتدوين بعض الملاحظات طوال المباراة، هل هذا طبيعي؟".

ورد عليه المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي قائلًا: "ليس من المعقول أن يقوم مدرب بالتركيز في الملاحظات التي يريد كتابتها، دون أن يركز فيما يحدث على أرضية الملعب، هذا عمل المساعدين له وليس عمله!".

وتابع: "كان من الممكن أن تحدث الأمور التي كان من الممكن أن يتحدث فيها بين شوطي المباراة، ولكنه لم ينتبه لها".

من جانبه علق علي الحبسي لاعب الهلال السابق عن تلك اللقطة قائلًا: "لا بد أن يعرف رودي جارسيا أن هنا في الدوري السعودي لا وقت لتسجيل ملاحظات".

النصر لا يُقنع تحت قيادة جارسيا

لم يقدم النصر المستوى الجيد، حيث فاز بصعوبة على الوحدة بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى، وخسر في مباراته الثانية أمام التعاون.

وقامت جماهير النصر بتوجيه انتقادات كبيرة إلى جارسيا، بسبب عدم وجود أي تطور في مستوى لاعبي العالمي.

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