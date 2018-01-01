جارسيا وماكمنامان: بايرن لم يعد مثلما كان وليفربول لا يخشى أحدًا

نجما الريدز السابقين واثقان من حظوظ فريقهما في التأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى جارسيا وماكمنامان؛ نجما ليفربول السابقان، أنه على الرغم من أنها لم يكونا يتمنيا ملاقاة بايرن ميونخ الألماني، إلا أن حظوظ الريدز قوية في التأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

وأجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، والتي أسفرت عن ملاقاة الريدز للبايرن. (طالع نتائج القرعة كاملة)

ماكمنامان قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "دائمًا ما تكون قرعتنا صعبة، مع احترامي لبورتو، لكن هذا هو الفريق الذي كنا نود مواجهته، لكنني أعتقد أن مواجهة بايرن ميونخ كذلك جيدة، بايرن لم يعد هو الفريق الذي كان عليه في الماضي، فلقد أظهروا هذا بالعام الجاري في الدوري".

وأضاف: "لاعبو البايرن لديهم خبرة كبيرة، لكن أعتقد أن لاعبو ليفربول صغار وسريعين، وهذا جيد للغاية لهم.

"ليفربول فريق سريع وقوي ولديه الخبرة بعدما وصل لنهائي دوري الأبطال العام الماضي، لذلك أعتقد أن بايرن ميونخ يحتاج لضخ دماء جديدة مع مدربهم الجديد، لذلك عليهم ضغط كبير، وهذا يرجع للطريقة التي بدأوا بها الموسم الجاري في الدوري البوندسليجا، لكن إذا نظرنا إلى ليفربول، فهو متصدر البريمير ليج".

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أما جارسيا فقال: "بايرن ميونخ ليس الفريق الذي كنت أود أن أختاره، لكن إذا كان ليفربول يرغب في الوصول للنهائي، فلا يهمه المنافس.

"العام الماضي ليفربول وصل إلى النهائي، لذلك أرى أنها ستكون مباراة جيدة، الجميع سيكون متشوقًا لمباراة، والريدز الآن لا يخشون مواجهة أي فريق".

يذكر أن لقاء الذهاب من المقرر أن يقام في 12 من فبراير المقبل على ملعب أنفيلد، على أن يقام الإياب على ملعب إليانز أرينا في الخامس من مارس المقبل.