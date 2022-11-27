الأخبار المباريات
النصر

جارسيا لعسيري: ابحث عن نادٍ جديد

تامر أبو سيدو
10:16 م غرينتش+3 27‏/11‏/2022
Rudi Garcia - nassr 2022
لاعب الأهلي السابق خرج من حسابات مدرب النصر

يبدو أن الأيام القادمة لن تكون الأفضل في مسيرة عبد الفتاح عسيري جناح النصر، إذ كشفت عدة مصادر عن خروجه من حسابات المدير الفني رودي جارسيا.

الجناح السعودي انضم للفريق العاصمي في يونيو 2020 لكنه لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات المتعددة التي لاحقته، وقد اتهمه جارسيا مؤخرًا بعدم الالتزام ببرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته الأخيرة مما أطال فترة غيابه.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن المدرب الفرنسي استبعد عسيري من قائمة اللاعبين المغادرة إلى المعسكر التدريبي في أبو ظبي، لاستيائه من التزام اللاعب ببرنامجه العلاجي والتأهيلي.

الصحفي طارق سعد كشف المزيد من التفاصيل عبر تويتر، بالإشارة إلى أن جارسيا أبلغ اللاعب بالفعل أنه خارج حساباته وطلب منه البحث عن نادٍ آخر لينضم له في انتقالات يناير المقبل.

جارسيا، وحسب سعد، قال لعسيري أنه لاعب كسول وغير ملتزم وسلوكه يؤثر في وحدة وتكاتف الفريق ولذا أصبح خارج حساباته تمامًا.

بعض المصادر تحدثت عن إمكانية عودة اللاعب إلى ناديه الأهلي، والذي كان قد رفض تجديد عقده معه عام 2020 مفضلًا الانتقال للنصر وتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم معه.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)