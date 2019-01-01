جارسيا عن تدريب ميلان: لا أفتقد إيطاليا

المدرب الفرنسي ينفي ارتباطه بالروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى رودي جارسيا مدرب مارسيليا الفرنسي الشائعات التي ربطته مؤخراً بالعودة للدوري الإيطالي عبر بوابة ميلان.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي:"لا أفتقد إيطاليا لأني آكل (باستا) جيدة هنا".

وأضاف:"وضعي ليس مهماً، أنا بحاجة لأخذ مارسيليا إلى أعلى ما يمكنني الوصول إليه في جدول الترتيب، بقية الأمور لا تشغلني كثيراً".

وأوضح:"يمكنني العودة إلى إيطاليا حين أقرر الاعتزال".

وكان المدرب الفرنسي قد قاد روما لوصافة الدوري مرتين قبل إقالته في يناير 2016.

يذكر أن التقارير أشاعت وجوده على قائمة المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو مدرب ميلان الحالي.