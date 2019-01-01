جارسيا: هذا شرط بقاء صلاح في ليفربول وسيكون نجمًا لو لعب للريال أو برشلونة

لويس جارسيا نجم ليفربول السابق يؤكد على ضرورة حصول الفريق على البطولات لو أراد الحفاظ على خدمات محمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لويس جارسيا نجم فريق ليفربول السابق على ضرورة تحقيق فريقه للبطولات في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على خدمات النجم المصري محمد صلاح.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جارسيا وأكد خلالها أن وجود صلاح مرتبط بالحصول على البطولات خلال الفترة المقبلة.

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وقال جارسيا: "حفاظ ليفربول على محمد صلاح سيكون أسهل لو حصل الفريق على البطولات في الموسم الجاري، الجميع يعلم أن ريال مدريد وبرشلونة دومًا ما يراقبان أفضل اللاعبين في كل موسم".

وأضاف: "لقد سمعت بعض التقارير التي تتحدث عن رغبتهما في ضم صلاح، لقد رأينا من قبل كيف انتقل سواريز لبرشلونة هو وكوتينيو".

وأكمل: "ليفربول أصبح نادي مختلف تمامًا في الوقت الحالي، وصلوا لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي وفي الطريق هذا الموسم، وأصبح لديهم القدرة في حصد البطولات".

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واختتم تصريحاته: "لو انضم صلاح لريال مدريد أو برشلونة سيكون نجمًا كبيرًا لأنه لديه الجودة اللازمة، أرى بعض المقارنات مع ميسي، لكنني أراها مبالغًا فيها".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد أرتبط اسمه بريال مدريد وبرشلونة منذ الصيف الماضي، ودخل يوفنتوس على الخط في الأشهر الماضية بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.