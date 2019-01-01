جارسيا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل جماهير الشباب

مواجهة قوية بين الشباب والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تحدث لويس جارسيا المدير الفني الجديد للشباب السعودي عن مواجهة الأهلي، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يستضيف الشباب نظيره الأهلي، في ستاد "الملز"، في تمام السادسة إلا 10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، بعد غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثالثة عشر.

وأكد جارسيا أن المباراة صعبة للغاية أمام خصم صعب يمتلك العديد من المميزات، ولكن سيحاول التغلب عن العوائق التي تواجهه في الوقت الحالي.

وقال جارسيا في تريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفوز في المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي بنتيجة كبيرة سيكون دافع لنا لتقديم مستوى مميز أمام الأهلي".

وأضاف: "لدينا ما يقرب من 8 غيابات عن صفوف الفريق ما بين الإصابات وغيابات بسبب تعرض للإيقاف، وآخرين لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي، ولكن أنا واثق بشكل كبير في المجموعة التي ستخوض اللقاء".

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وتابع: "اللاعبين معنوياتهم مرتفعة للغاية، وسيقدمون أداء جيد أمام الأهلي، ونتمنى تحقيق الفوز من أجل الجماهير، وأسعى لبناء فريق قوي للشباب، ولذلك يجب علينا العمل الجاد".

ويحتل الشباب المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة بعد مرور 12 لقاء حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وتلقى 5 هزائم.