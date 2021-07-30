جارديم يكشف عن سبب تدريب الهلال ومفاجأة بالتعاقدات

مدرب الهلال يتحدث عن جماهير الزعيم

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أنه وافق على تدريب الزعيم لأنه فريق كبير، بالرغم من أنه لم يكن يخطط العمل خارج أوروبا.

جارديم تولى مهمة تدريب الهلال خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، والذي تولى المسؤولية مؤقتًا خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وخلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الهلال، قال جارديم: "كنت على سابق معرفة بمدينة الرياض، والوضع كان أسهل بالنسبة لي، وكنت أعلم أين سأذهب".

وتابع: "على الجانب الثقافي، هناك اختلافات كبيرة مقارنة بأوروبا، ولكن من ناحية الظروف وبيئة العمل، فإن الهلال يقدم بيئة ممتازة، تساعد على العطاء في عملنا بشكل يجعلنا نبني فريقًا قويًا".

المدرب البرتغالي واصل: "أعمل مع جميع اللاعبين عن قرب في المعسكر الإعدادي، وأقوم رفقة الجهاز المعاون بعمل تقييم للمجموعة".

وكشف جارديم عن إمكانية توقيع الهلال مع لاعب جديد خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

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وتحدث جارديم عن طموحاته مع الهلال، حيث أكد على أن طموحه هو الفوز بجميع المباريات والبطولات، وهو الأمر الذي يطمح إليه خلال الموسم الجديد.

واستطرد قائلًا: "أنا أحب البحر الصيد جدًا، ولدي مزرعة شخصية، هذه الأمور أفضلها بعيدًا عن الملعب والمباريات الرسمية مع الفرق التي أقوم بتدريبها".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: "الهلال يمتلك قوة جماهيرية كبيرة، فهو النادي الأكبر عددًا وجماهيريًا من الفرق التي قمت بتدريبها، سواء داخل البرتغال أو خارجها في أوروبا".