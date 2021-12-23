جارديم يصر على موقفه مع بيريرا.. والبرازيلي يواصل التدريب منفردًا

يعيش البرازيلي ماتيوس بيريرا محترف نادي الهلال أيامًا معقدة منذ ما بدر منه تجاه البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للزعيم.

بيريرا يمر بموقف لا يُحسد عليه، بعد أن اعترض بشكل فج على جارديم أثناء استبداله خلال مباراة ديربي الرياض أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت خسارة الهلال بهدفين دون رد.

ومنذ تلك الواقعة، توترت العلاقة بين بيريرا وجارديم بشكل واضح، بالرغم من اعتذار اللاعب عما بدر منه في نهاية المباراة، لكن المدرب البرتغالي رفض الاعتذار.

وكانت صحيفة "الجزيرة" قد كشفت أن ليوناردو جارديم أبلغ إدارة الهلال بعدم رغبته في استمرار اللاعب معه ما دام يمارس عمله كمدير فني للفريق خلال الفترة الحالية. لمزيد من التفاصيل

من جانبها، كشفت صحيفة "الرياضية" أن جارديم قرر مواصلة فرض العقوبة الانضباطية على بيريرا، وعدم خوضه التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي، الذي غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين أمام الرائد، أجرى تدريباته في النادي الصحي صباح الخميس، دون المشاركة في المران الجماعي للفريق.

جارديم مازال متمسكًا بعدم استمرار بيريرا مع الهلال، والبرازيلي يواصل المران بشكل منفرد بعيدًا عن الفريق، واستبعده البرتغالي عن قائمة الفريق أمام الرائد.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويبدو أن غياب بيريرا سيتواصل خلال تلك المباراة.

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