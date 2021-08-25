جارديم يحضر مفاجأة غير سارة لكويلار بقرار مفاجئ

المدرب البرتغالي يتخذ قرارًا صادمًا

أكدت تقارير صحفية، على أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، صدم اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الزعيم.

نادي الهلال يسعى للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث بدأ المدرب جارديم في الاستقرار على عناصره خلال الفترة الحالية، منهم العناصر الأجنبية التي سيضمها للقائمة.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن ليوناردو جارديم قرر عدم ضم النجم الكولومبي جوستافو كويلار، إلى قائمة الهلال الآسيوية، التي ستلعب في مباراة استقلال طهران الإيراني.

قرار جارديم جاء بعد أن تم استدعاء كويلار لقائمة منتخب كولومبيا، والذي يستعد لمواجهتين في تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

المنتخب الكولومبي سيلعب 3 مباريات خلال شهر سبتمبر المقبل، أمام بوليفيا وباراجواي وتشيلي، وذلك في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، حيث ستقام المباريات أيام 2 و 6 و 10 سبتمبر المقبل.

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كويلار سيتواجد في قائمة كولومبيا، وبالتالي لن يستطيع المشاركة مع الهلال في دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي دفع جارديم لاتخاذ قرار باستبعاده من حساباته.

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ويتبقى أمام الهلال 12 يومًا من أجل إرسال قائمته الآسيوية، قبل استئناف دوري أبطال آسيا بمواجهة استقلال طهران يوم 14 سبتمبر القادم، في ملعب زعبيل الخاص بنادي النصر الإماراتي.

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