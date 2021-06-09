جارديم يحضر لمذبحة .. مهاجمو الهلال في خطر

جارديم يدرس الاستغناء عن عدد من مهاجمي الهلال

يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، لديه الرغبة في إعادة هيكلة هجوم الفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما اطلع على العناصر الموجودة.

وتولى جارديم مهمة تدريب فريق نادي الهلال، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، والذي رحل بعد انتهاء عقده مع الزعيم.

كيف يفكر جارديم؟

أكد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، على أن جارديم ليس مقتنعًا بالعناصر الهجومية الموجودة حاليًا في صفوف الهلال، وأن لديه رغبة لإحداث تغييرات بالفريق.

وكتب القحطاني: "ما أعتقد جارديم مقتنع في ستة لاعبين بمركز الهجوم (جيوفينكو، فييتو، جوميس، ماريجا، الشهري، الحمدان، راح نشوف صفقات جديدة".

المدرب البرتغالي سيقوم بالاستغناء عن عدد من اللاعبين، على أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد لدعم هذا المركز.

لماذا سيستغنى الهلال عن بعض عناصره؟

يحتاج نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، للاستغناء عن بعض العناصر، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين جدد، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الهلال يسعى لتعويض رحيل السوري عمر السومة، وهناك بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى أن هناك رغبة في الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ما الذي ينتظره الهلال لإبرام التعاقدات؟

وينتظر مسؤولي نادي الهلال الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل إتمام التعاقدات مع لاعبين جدد، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت قناة 24 الرياضية السعودية إلى أن نادي الهلال استوفى كل شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي سيتم الإعلان عنها الخميس.

ما هي صفقات الهلال حتى الآن؟

ولم يبرم الهلال سوى صفقتين حتى الآن، الأولى التعاقد مع الظهير الأيمن حمد اليامي من صفوف نادي القادسية في صفقة انتقال حر، حيث سينضم لصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل.

كما نجح الهلال في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي، في صفقة انتقال حر أيضًا، ليصبح لاعبًا في صفوف الزعيم الموسم القادم.

اقرأ التفاصيل ..