"جارديم ليس مدربًا عالميًا وحوله هالة كبيرة"

هل يحقق جارديم ما تنتظره الجماهير؟

يرى الناقد الرياضي عبد الله المالكي، أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني القادم لنادي الهلال، ليس عالميًا كما يردد البعض، متحدثًا عن العناصر التي يمتلكها الزعيم لتحقيق البطولات.

الهلال أعلن بشكل رسمي، عن تعاقده مع المدرب جارديم، من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم القادم، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

المالكي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جارديم مدرب جيد، ولكن أستغرب الهالة الكبيرة التي وضع فيها هذا المدرب، بوصفه بالمدرب العالمي، والذي جاء منذ 3 سنوات بطائرة خاصة، وبعدها رفض عرض النصر".

الناقد الرياضي تابع: "عندما ننظر إلى السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب البرتغالي، أعتقد أن بطولاته بدأت منذ حوالي 8 سنوات، بتحقيقه 3 بطولات حقيقية، بالإضافة إلى بطولة رابعة درجة ثانية".

"الهلاليون يستميتون لشطب التاريخ .. والنصر هو كبير الرياض"

واستطرد قائلًا: "جارديم لا يمتلك السيرة الذاتية التي تؤهله ليكون مدربًا عالميًا أو يحمل هذا الاسم، أو يحظى بهذه الهالة، قد يكون مدرب جيد ولديه القدرة على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين".

عبد الله المالكي واصل: " قناعتي دائمًا أن العنصر الأساسي هو اللاعبين، ودور المدرب هو تكميلي على دور اللاعبين، ولابد من امتلاك عناصر مميزة لكي يحقق النجاحات والبطولات".

عبدالله المالكي - الدمام : جاردين كمدرب جيد.. لكنه لا يمتلك سيرة ذاتية ليكون مدرب عالمي.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/vUeihfYkdM — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 2, 2021

واختتم المالكي تصريحاته قائلًا: "لو دربت فريق مثل الهلال قد أحقق معه بطولة، أو حتى ريال مدريد الإسباني، لأنهم يمتلكون عناصر رائعة ومميزة، ثم يأتي بعد ذلك دور المدرب".