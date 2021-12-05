"جارديم لم يُقنع مع الهلال، له ميزة واحدة ورحيله قريب"

تُوج الهلال تحت قيادة مدربه ليوناردو جارديم بدوري أبطال آسيا، ولديه فرصة جيدة لاعتلاء جدول ترتيب الدوري السعودي حال فاز بالمباريات المؤجلة الثلاثة له في البطولة، ورغم ذلك يرى الناقد الرياضي فلاح القحطاني أنه لم يُقنع خلال مسيرته مع الفريق.

الفريق السعودي تعاقد مع جارديم بداية الموسم الجاري وسط إشادة كبيرة من الجميع نظرًا لقيمة المدرب البرتغالي وسيرته الذاتية الغنية عن التعريف، إذ سبق أن تولى تدريب عدة أندية في أوروبا أبرزها سبورتينج لشبونة وموناكو وأولمبياكوس، وتجربته مع النادي الفرنسي تحديدًا خطفت إعجاب الجميع.

ماذا قال فلاح القحطاني عن تجربة جارديم والهلال؟

الناقد الرياضي بدأ حديثه خلال برنامج الحصاد الرياضي بوصف جارديم بأنه أكثر مدرب محظوظ في تاريخ كرة القدم السعودية، مشيرًا إلى أنه لم يُواجه أي فريق قوي خلال مشواره في دوري أبطال آسيا سوى النصر، وقد هزمه بأخطاء التحكيم.

وأضاف "جارديم أكثر مدرب محظوظ في تاريخ كرة القدم السعودية، لم يُواجه في مشواره نحو لقب دوري أبطال آسيا أي فريق قوي باسثناء النصر، جميع الفرق التي واجهها الهلال في آسيا كانت فرق درجة ثالثة وليست قوية، حتى فوزه على النصر كان بأخطاء تحكيمية وطرد لاعب، والنصر كان قريبًا من التعادل في آخر لحظات اللقاء، حتى النهائي أمام بوهانج .. فريق الشعلة قادر على الفوز عليه لأنه فريق ضعيف جدًا".

تابع "تخيلوا معي أن الهلال لا يلعب في آسيا، كيف كان سيكون موقف جارديم في الدوري السعودي؟ الفريق لم يُحقق أي فوز باستثناء مباراة ضمك سوى في الوقت بدل الضائع، وقد حصل على نقطتين لا يستحقهما أمام الأهلي والشباب، بسبب أخطاء الحكام".

أتم "هو لديه ميزة واحدة واضحة وهي جرأته في الدفع باللاعبين الشباب وعلى رأسهم ناصر الدوسري، وباعتقادي أن جارديم سيرحل عن الهلال حال خسارة مباراة كبيرة في الدوري، هو مدرب لم تخدمه سوى النتائج لكن حتى الهلاليين غير راضين عنه وعن أداء الفريق تحت قيادته".

ماذا قدم جارديم مع الهلال حتى الآن؟

المدرب صاحب الـ47 عامًا لعب مع الهلال 14 مباراة ما بين الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا لم يخسر خلالها أبدًا، بل حقق الفوز في 9 وتعادل في 5 مباريات.

لعب جارديم 4 مباريات في البطولة القارية بدءًا من دور الـ16 حتى النهائي فاز بها جميعًا وتُوج باللقب.

لعب المدرب الذي سبق وقاد موناكو لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي فاز في 5 وتعادل في الخمسة الأخرى، وقد سجل الهلاليون تحت قيادته 16 هدفًا ودخل مرماهم 10.

الفريق لديه 3 مباريات مؤجلة في الدوري السعودي أمام الفيحاء والنصر والاتحاد، حال حقق الفوز بها جميعًا سيتقدم إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

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