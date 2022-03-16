جارديم: علاقتي بالهلال ممتدة ودائمًا أتواصل مع مدرب منتخب مصر

كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق لفريق الهلال، عن علاقته رأيه في الفترة التي قضاها مع الفريق السعودي، وأيضًا العلاقة التي تجمعه بالزعيم خلال الوقت الحالي.

جارديم كان قد تولى مهمة تدريب نادي الهلال خلال الفترة من يونيو 2021، حتى فبراير 2022، حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق دوري أبطال آسيا 2021.

ماذا قال جارديم عن علاقته بنادي الهلال بعد رحيله؟

خلال تصريحات لوكالة "فرانس برس" قال جارديم: "تجربتي مع نادي الهلال كانت رائعة، ومازلت أحافظ على علاقات جيدة مع النادي السعودي الذي رحلت عنه".

وتابع: "حققت نجاحًا رياضيًا كبيرًا مع الهلال، ومن ناحية أخرى أحببت هذا البلد ووقتي في الرياض كان رائعًا، وأنا والنادي نحافظ على علاقتنا بشكل جيد، وتكيفت مع ثقافة مختلفة وسلوكيات محددة".

المدرب البرتغالي واصل: "أي شخص يريد التعرف عليّ بشكل أفضل، يتواصل معي مباشرة هناك".

وأقيل جارديم من تدريب الهلال، بعد الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد.

جارديم يكشف عن تواصله بشكل دائم مع مدرب منتخب مصر

أكد ليوناردو على أنه دائمًا ما يتواصل مع العديد من المدربين البرتغاليين، أبرزهم فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، وكارلوس كيروش مدرب مصر، وباولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية.

واعترف جارديم بأنه تلقى عرضًا خلال الصيف الماضي من نادي إنجليزي يقع في منتصف الجدول حاليًا، ولكنه رفض لأنه كان غير مهتم إلا بتجربته مع الهلال.

وكانت بعد التقارير الصحفية قد أكدت على أن جارديم قد تلقى عرضًا من نيوكاسل الإنجليزي خلال الصيف الماضي، ولكن المدرب رفض لتمسك مسؤولي الهلال به.

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