جارديم حائر في قائمة الهلال الآسيوية .. ومفاجأة غير متوقعة

المدرب البرتغالي في حيرة بسبب قائمته الآسيوية

حالة من الحيرة تسيطر على الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، حول قائمة الزعيم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، واختيار اللاعبين الأجانب.

ويستعد الهلال لمواجهة استقلال طهران الإيراني يوم 13 سبتمبر الحالي، على ملعب زعبيل في نادي الوصل الإماراتي، بمباراة دور الـ16 بالبطولة القارية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن جارديم استقر على 3 أسماء أجنبية من أصل 7 لاعبين، حيث مازال المدرب البرتغالي ومساعديه مترددين في اختيار اللاعب اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن جارديم استقر على المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

جارديم حائر خلال الوقت الحالي بشأن اللاعب الرابع، حيث يفاضل بين المالي موسى ماريجا، والفرنسي بافيتمبي جوميس، من أجل اختيار أحدهما للانضمام للقائمة.

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ولن يستطيع جارديم ضم البيروفي أندريه كاريلو، أو الكولومبي جوستافو كويلار، بسبب ارتباطهما بمباريات مع منتخبي بيرو وكولومبيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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ومن المقرر أن يقوم نادي الهلال بإرسال قائمة الفريق الآسيوية خلال الساعات القادمة إلى الاتحاد الآسيوي، من أجل اعتمادها للمشاركة في دور الـ16 أمام الفريق الإيراني.

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