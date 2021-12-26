"جارديم بروحه الأنانية لن يقود الهلال سوى للمزيد من الانكسارات"

شن الناقد الرياضي ناصر الجديع هجومًا لاذعًا على ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، واصفًا إياه بالأناني الذي لن يقود الفريق سوى للمزيد من الانكسارات.

الهلال تعرض لخسارة جديدة في الدوري السعودي مساء أمس بسقوطه المفاجئ والصادم أمام الفتح على ملعبه 3-2 في الجولة الـ14 من البطولة، وهي الهزيمة الثانية له على التوالي عقب خسارته أمام النصر قبل نحو 10 أيام.

ماذا قال ناصر الجديع عن جارديم؟

الناقد الرياضي بدأ تغريداته النارية ضد جارديم بوصفه بالأحمق أو المتحامق، إذ كتب عقب السقوط أمام الفتح "في عمله .. في قناعاته .. في قراراته .. في تبديلاته .. في أحاديثه وتبريراته .. لا أرى أمامي مدربًا يستحق الاحترام .. إما أنه (أحمق) .. أو (يتحامق) !!".

وأكد في تغريدة أخرى أن جارديم لم يستطع كسب لاعبيه وبالتالي لن يستطيع أبدًا الفوز على الآخرين، وبعدها انتقد تصريحات المدرب عقب المباراة وتحميله للاعب الشاب مصعب الجوير جزءًا من مسؤولية الخسارة أمام الفتح لارتكابه المخالفة التي أدت لركلة الجزاء التي منحت النموذجي الفوز في الوقت القاتل.

إذ كتب "بدلًا من وقوف جارديم مع لاعبه الشاب مصعب الجوير الذي قدم مباراة كبيرة في أول مشاركة كأساسي وبدلًا من دعمه وتشجيعه راح يلمح لمسؤوليته عن الخسارة لتسببه بضربة الجزاء! عن أي بناء وأي إحلال وأي دعم للشباب تتحدثون؟! مدرب بهذه الروح الأنانية لا يمكن أن يقدم سوى المزيد من الانكسارات!".

بدلًا من وقوف جارديم مع لاعبه الشاب مصعب الجوير الذي قدم مباراة كبيرة في أول مشاركة كأساسي وبدلا من دعمه وتشجيعه راح يلمح لمسؤوليته عن الخسارة لتسببه بضربة الجزاء!



عن أي بناء وأي إحلال وأي دعم للشباب تتحدثون؟! مدرب بهذه الروح الأنانية لا يمكن أن يقدم سوى المزيد من الانكسارات! — ناصر الجديع (@naljedai) December 26, 2021

يُشار إلى أن الهلال افتتح سجل أهداف المباراة بهدف مبكر سجله أندريه كاريلو، لكن الفتح رد بهدفين قبل أن يصل بافيتمبي جوميس للتعادل، وفي الوقت القاتل احتسب الحكم ركلة جزاء للفتح ضد الجوير نفذها بنجاح مراد باتنا نجم اللقاء الأول بهدفين وتمريرة حاسمة.

ما هو وضع الهلال في الدوري السعودي؟

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

بطل آسيا بتلك الخسارة جمد رصيده عند 21 نقطة وأصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح النصر حال انتصاره على الحزم مساء اليوم.

الفارق مع الاتحاد في الصدارة أصبح مرشحًا ليُصبح 8 نقاط حال فوز العميد اليوم على الاتفاق في جدة وفي حضور نجمه الجديد عبد الرزاق حمدالله في المدرجات.

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