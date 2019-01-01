جاتوزو يواجه شبح الإقالة ولاعب الفريق السابق يستعد لخلافته

مباراة مصيرية لميلان هذا الأحد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن منصب جينارو جاتوزو كمدرب لميلان أصبح مهدداً ليس فقط بعد نهاية الموسم ولكن المباراة المقبلة في حال الخسارة من تورينو.

ويحل ميلان الأحد المقبل ضيفاً على تورينو بملعب الأخير في صدام مباشر من أجل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقالت "لا ستامبا" إن خسارة جديدة لميلان أمام التورو قد تضع حداً لمسيرة جاتوزو مع الروسونيري وتدفع الإدارة لإقالته مباشرة.

وتحدث التقرير أن في حالة إقالة جاتوزو سيتم تعيين فيديريكو جونتي، مدرب فريق الشباب ولاعب النادي السابق ما بين 1999 و2001، مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

عدة اسماء تم ترشيحها لتدريب الروسونيري الموسم المقبل وعلى رأسها مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري، ماوريتسيو بوتشيتينو، قائد توتنهام، ورودي جارسيا، المدير الفني لمارسيليا.

ويحتل ميلان حالياً المرتبة الرابعة مناصفة مع أتالانتا برصيد 56 نقطة، ويأتي تورينو سابعاً ويملك 53 نقطة.